Düzce’de serinlemek için dereye giren köpeği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipleri gören köpek ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Olay, Karaca Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcaktan bunalan bir köpek dereye girdi. Bölgede bulunan vatandaşlar köpeğin dereye düştüğünü düşünerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye inen ekipleri gören köpek ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Sahibinin yanına giden köpeğin sıcaktan bunalarak dereye girdiği ve uzun süre suda vakit geçirdiği öğrenildi.