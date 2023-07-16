Adana’da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlık İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıyıboyu Caddesi’nden serinlemek için dün akşam üzeri sulama kanalına giren Burak Biberli (19) kayboldu. Biberli için yapılan arama çalışmaları sonucunda, Yeşiloba Mahallesi’nde kanalda hareketsiz halde bulunan genç, Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Biberli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.