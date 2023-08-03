Antalya’nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 58 yaşındaki kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı Şahintepesi Mevkiinde meydana geldi. 58 yaşındaki Murat Borak, ailesiyle geldiği piknik alanında serinlemek için ırmağa girdi. Daha sonra su içerisinde Borak’ın, çırpınışlarını gören ailesi yardım istedi. Sudan çıkartılan Borak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Borak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.