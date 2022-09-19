Konya’nın Bozkır ilçesinde serinlemek için göle giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Konya’nın Bozkır ilçesinde serinlemek için göle giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün Bozkır ilçesi Sorkun Mahallesi Dipsiz Gölde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte mahalle yakınlarında bulunan Dipsiz Göle giden ve burada serinlemek için göle giren 25 yaşındaki Ahmet Arı, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Bir süre kendinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası Ahmet Arı’nın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 5 metre uzakta bulunarak sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ahmet Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Arı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.