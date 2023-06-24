Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu.

Olay, Andırın ilçesi Çatak Kildenlik Şelalesi mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki Erdem Güneşgörmez ve 18 yaşındaki Onur Ali Köse, şelale önündeki gölette serinlemeye başladı. Bir müddet suda yüzen gençler gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedeni su altından çıkarıldı. İki kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cenazeler morga kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.