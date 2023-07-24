Adıyaman’ın Besni ilçesinde serinlemek için Göksu Çayı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kızılin köyü yakınlarından geçen Göksu Çayına girerek serinlemek isteyen 19 yaşındaki yabancı uyruklu Cemal Allo, akıntının etkisiyle suya kapıldı. Bir süre sonra gözden kaybolan Cemal Allo için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Cemal Allo’nun cansız bedeni dalgıç ekipleri tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Cemal Allo’nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.