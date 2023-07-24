Aydın’ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 79 yaşındaki bir şahıs, boğulmak üzereyken çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Haydar M. isimli şahıs ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahsın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay öğlen saatlerinde Altınkum sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aşırı sıcaktan dolayı serinlemek için denize giren 79 yaşındaki Haydar M. bir anda denizde suya batıp çıkamaya başladı. Şahsın fenalaştığını fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yardım edip diğer yandan da 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaşlı adam ekiplerin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Haydar M.’nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.