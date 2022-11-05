DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları “Leblebinin Başkentinden Eğitimin Zirvesine Yolculuk” projesiyle Türkiye birincisi oldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları “Leblebinin Başkentinden Eğitimin Zirvesine Yolculuk” projesiyle Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ‘Arge Değerler Eğitimi’, ‘Kültür, Sanat ve Spor’, ‘Kurumsal Kapasite’ ve Akademik Gelişim’ olmak üzere 4 tematik alanda düzenlenen Başarılı Örnekler Sergi Yarışmasında, Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu Türkiye 1.’si oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, büyük bir başarıya imza atan Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Ümit Emlak, Müdür Yardımcısı Mehmet Tonkul, Öğretmen Yasemin Azzaloualidine ve okul öğrencisi Şeyma Uğurlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Kabukçu’yu makamında ağırladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerini kutlayan Ekici, “Türkiye geneli yapılan 425 başvurudan ilk değerlendirme aşamasını geçen, ikinci aşamada ilk 50 okul içinde yer alan okulumuz son olarak genel müdürlüğümüzün değerlendirmesi sonucunda Türkiye geneli ilk üçte yer alma başarısı gösterdi. Yapılan halk oylaması sonucunda Türkiye birincisi olan okulumuz, Milli Eğitim Şura Salonunda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in elinden ödülünü aldılar. Sergi yarışmasında ‘Kurumsal Kapasite ve Akademik Gelişim’ kategorisinde ‘Leblebinin Başkentinden Eğitimin Zirvesine Yolculuk’ adlı projeleriyle Türkiye Birinciliği alan okulumuzu başarısından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

Ziyaret sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Ümit Emlak, Müdür Yardımcısı Mehmet Tonkul, Öğretmen Yasemin Azzaloualidine ve okul öğrencisi Şeyma Uğurlu’ya günün anısına hediye takdim etti.