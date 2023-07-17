Denizli’de amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan ve kuyu cinayeti olayında iki genci öldüren zanlının, sabıkalı olmasına rağmen Serinhisar Belediyesinde çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse, Mustafa A. tarafından öldürülüp arkadaşlarıyla birlikte 30 metrelik kuyuya atıldı. 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’nin cansız bedenlerine kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse’nin akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. Devam eden davada şüphelilerden 4’ü serbest bırakıldı.

Belediyenin katili işe nasıl aldığı merak konusu oldu

Amcasını kuyu cinayetinden önce öldürdüğü öğrenilen Mustafa A.’nın 10 yıl tutuklu kaldıktan sonra korana virüs pandemisinde tahliye edildiği, tahliyesinin ardından 1 yıl sonra da Serinhisar Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Belediyenin amcasını öldüren katili, cinayet de dahil kabarık suç dosyası olmasına rağmen neden ve nasıl görev verdiği merak uyandırdı. Personel alırken en ufak mazereti dahi öne sürdüğü öğrenilen Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi’nin, bu umursamazlığı tepkilere yol açtı.