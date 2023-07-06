DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, belediye tarafından parklara yerleştirilen ve başka bir kurumun adı yazılı banklar tartışma konusu oldu.

Serinhisar Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan parka yerleştirilen banklar, tartışmaları da beraberinde getirdi. Başka bir belediye tarafından yaptırılarak Serinhisar Belediyesine bağışlanan bankları görenler, Serinhisar Belediyesine tepki gösterdi.

İlçedeki parklara koyacak bank bulamayan Serinhisar Belediyesine olan tepkilerini sosyal medyadan dile getiren ilçe sakinleri, “Serinhisar ilçemiz, haberimiz yokken Merkezefendi Belediyesine mi bağlandı. Bizim belediye başkanımız, Merkezefendi Belediye Başkanı mı. Yazıklar olsun, eğer 5 tane bank alamıyorsanız istifa edin” ifadelerini kullandı.