Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün Serik’te yürüttüğü 1 milyar 561 milyon TL bütçeli içme suyu projesi hız kesmeden devam ediyor. Belek ve Kadriye mahalleleri ile oteller bölgesinin 50 yıllık su sorununu çözmek amacıyla başlatılan proje hızla ilerliyor.

Proje kapsamında bölgenin altyapısını güçlendirilerek, Belek ve Kadriye’nin su kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacak, turizm ve yerel halk için sürdürülebilir bir altyapı oluşturulacak. Serik’in gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlayan toplam 1 milyar 561 milyon TL bütçeli içme suyu projesinin önemli bir ayağı olan Serik Karadayı İçmesuyu Üretim Tesisi’nde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun manevra odası taban tahliyesi tamamlanırken, yan duvar tabliyelerinin inşası devam ediyor. Ayrıca, elektromanyetik ve elektrik enstrümanlarının temini gerçekleştirilirken, derin kuyuların açılması ve sahadaki dolgu işlemleri de ilerliyor.

Hattın ilk 10 kilometresi tamamlandı

Serik’te içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında, toplamda 40 kilometre uzunluğunda planlanan boru hattının ilk 10 kilometresi tamamlandı. Yeni döşenen hatlar, dünya standartlarında malzemelerle inşa edilirken, bölgedeki eski ve yetersiz kalan borular devre dışı bırakılıyor. Proje tamamlandığında Belek ve Kadriye’nin içme suyu altyapısı güçlenmiş olacak ve bölgedeki su kaynakları daha verimli kullanılacak.