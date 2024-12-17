Antalya’nın Serik ilçesinde yerli malı haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Serik Tekeli İlkokulu bahçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliklerinde Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg tanıtıldı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği Tekeli İlkokulu’nda yapıldı.

Hafta kapsamında Jandarma ve Emniyet Teşkilatının kullandığı yerli otomobil Togg okul bahçesinde sergilendi ve öğrencilere tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, “Yerli malının önemi, Milli, Manevi ve Kültürel değerlerini ve yerli malı tüketmenin önemini öğrenmeleri amacıyla 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğimizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde üretilen teknoloji harikası ürünlerimizi sınıflarında öğretmenleriniz vasıtası ile öğrendiniz. Bugün burada ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli aracı Togg’ lar okulumuza geldi. Öğrencilerimizin yerli malı haftasında yerli ve milli aracımızı görmelerini ve incelemelerini istedik” dedi.