Antalya’nın Serik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’nın Serik ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Evinin önünde oturan Gülhan K.’ye, otomobille gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla 9 el ateş açıldı. Şahıs göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülhan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Antalya’daki bir hastaneye kaldırıldı. Toptancı halinde komisyoncu olan Gülhan K., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde kaçan saldırgan Y.K., Belkıs Mahallesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.