Antalya’nın Serik ilçesinde kargılık alanda çıkan yangın 2 dönüm alanda etkili olurken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yakınındaki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kargılık alana sıçraması sonucu meydana geldi. Olayın fark edilmesi üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Yangın, toplamda 2 dönüm alanda etkili olurken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yakınındaki seralara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının sebebiyle ilgili araştırmalar sürerken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.