Serik ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, su ürünleri toptan satış yerlerini denetledi.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi koordineli olarak ilçede bulunan perakende satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde su ürünleri ve evrak kontrolü yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak işyeri sahiplerine ticari gayeli su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yaptı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenilirken, konu ile ilgili ilçe tarım ve orman müdürlüğünden yapılan açıklamada “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde 8 adet perakende ve 3 adet iç su denetimleri yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.