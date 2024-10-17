Antalya’nın Serik ilçesinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kimsenin yaralanmadığı kaza, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Belek turizm yolu üzerinde meydana geldi. Zincirleme olarak meydana gelen kazada, 07 BIM 117 ve 06 BKC 757 otomobil ile 07 BFA 900 plakalı ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücüler, kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 3 aracın zincirleme olarak birbirleriyle çarpıştığı anlar görüntülerde yer aldı.