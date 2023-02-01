Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik ilçesi Şatırlı Mahallesi’nde 6 bin metrelik yeni içme suyu imalatını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik ilçesi Şatırlı Mahallesi’nde 6 bin metrelik yeni içme suyu imalatını tamamladı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Serik’in 66 mahallesinde içme suyunun vatandaşlara sorunsuz ve rahat bir şekilde ulaşması için alt yapıda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Serik’te eskiyen ve sürekli arızalara yol açan ana boru hatları belirlenen program dahilinde yenileniyor. İçme suyu hattında arızalar nedeniyle sorun yaşanan Şatırlı Mahallesi’nde eskiyen içme suyu boru hattı yenilendi. Artan şikayetleri ve mahalle sakinlerinin mağduriyetini gidermek için ASAT ekipleri kolları sıvadı ve soruna kökten çözüm getirdi. Kullanım ömrünü tamamlamış yaklaşık 6 bin metrelik mevcut içme suyu hattı komple yenilendi. Çalışma sorunsuz olarak tamamlanırken alınan ilave tedbirler sayesinde vatandaşları mağdur edecek herhangi bir su kesintisi de yaşanmadı.

"2 milyonluk yatırım"

ASAT ekipleri çalışmalarında dünya standartlarında 110’luk polietilen boru kullandı. Hattın zaman içinde yıpranan ve arızalara neden olan kısmında yapılan değişiklik sayesinde önemli ölçüde su kaybı önlenirken olabilecek arızaların engellenmesi ile emek ve zaman israfının da önüne geçilmiş oldu. 2 milyon TL bedelli proje ile Şatırlı Mahallesi yaz-kış kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.