Serik Kaymakamı Dr. Cemal S¸ahin, Eskiyo¨ru¨k, C¸andır ve Burmahancı mahallelerindeki seralarda zirai don no¨beti tutan u¨reticileri ziyaret etti.

Antalya’nın Serik ilçesinde u¨reticiler, zirai dona kars¸ı seralarda tedbir alıyor. Hava sıcaklıgˆının gece saatlerinde sıfırın altına du¨s¸mesi ve Meteorolojinin don uyarısı nedeniyle ilçedeki üreticiler, gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yagˆmurlama ve dumanlama yaparak u¨ru¨nlerini korumaya c¸alıs¸ıyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal S¸ahin Kayaburnu, Eskiyo¨ru¨k, C¸andır ve Burmahancı mahallelerinde zirai dona kars¸ı ısıtma yapmak suretiyle no¨bet tutan u¨reticilerle bir araya geldi. I·lc¸e Tarım ve Orman Mu¨du¨ru¨ Mustafa C¸o¨mezogˆlu’nun yanı sıra mahalle muhtarlarının da es¸lik ettiği ziyarette Kaymakam S¸ahin, seralarda incelemelerde bulundu, alınan tedbirler, ısıtma sistemleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam S¸ahin, "Meteoroloji Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n 21-25 S¸ubat tarihleri arasında ilc¸emizin de dahil oldugˆu sahil kesimler ic¸in zirai don hadisesi uyarısı yaptı. Sera u¨reticilerimiz 3-4 gu¨ndu¨r u¨ru¨nlerini don olaylarına kars¸ı gecenin ilk saatlerinden itibaren sabahın ilk ıs¸ıklarına kadar no¨bet tutarak tedbir aldıklarını go¨ru¨yoruz. Zirai don, u¨reticilerimiz ic¸in bu¨yu¨k bir tehdit olus¸turuyor. Bugu¨ne kadar don sebebiyle herhangi bir zararımız yok. Degˆerli c¸iftc¸ilerimizin yas¸adıkları zorlukları, mes¸akkati, alın terini, emeklerini go¨ru¨yoruz. Devlet olarak her zaman u¨reticimizin yanındayız. Zaten sizlerin zorluklarınıza ortak olmak bir beraber oldugˆumuzu vurgulamak ic¸in buradayız" dedi.