Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Çandır Toptancı Hali’nde yenileme çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Çandır Toptancı Hali’nde yenileme çalışması başlattı.

Türkiye’nin yıllık yaş meyve sebze ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halleri, ülkenin gıda üssü olmayı sürdürüyor. Tarıma büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Kaş, Alanya’da yeni toptancı inşa ederken, mevcut halleri de modernize ediyor. Üretici, komisyoncu ve tüccarların bir arada olduğu toptancı halleri, yenileme ve düzenleme yatırımlarıyla daha modern hale getiriliyor.

Serik ilçesinde bulunan yaklaşık 50 dönüm üzerine kurulu 68 iş yeri barındıran Çandır Toptancı Hali de Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca başlatılan çalışmalarda halin yıpranan bölümleri yeniden düzenlenerek, daha modern hale getirilecek. Çandır Hali’nde bugüne kadar ihmal edilen kanalizasyon sorunu da 2 adet fosseptik imalatı ile çözülecek.

"7 milyonluk yatırım"

Proje bünyesinde çevre aydınlatmaların yapılacağı toptancı halinde tüm ardiye binalarının dış cephe tadilatları gerçekleştirilecek. İdari bina komple yenilenirken, giriş güvenlik binası ve çevre duvarı inşa edilecek. Yaklaşık 7 milyon TL yatırım bedelli proje ile Çandır Toptancı Hali hal esnafı ve üreticiye daha modern şartlarda hizmet verecek.