TFF 2. Lig’de namağlup lider olan Serik Spor, en yakın takipçisi olan Aksarayspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Serik Spor ile Aksarayspor arasında yarın saat 14.00’de oynanacak olan maçta, taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor. Serik Spor, yarın sahadan 3 puanla ayrılması halinde rakibi ile puan farkını 5’e çıkartarak önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Taraftarlar tüm halkın maça gelmesi için hafta içinde organize olurken, tribünlerin bu sezon ilk kez dolması bekleniyor.

Yeşil-beyazlılar, bugün son taktik antrenmanını gerçekleştirirken, Asbaşkan Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri de moral ziyareti yaparken, futbolculara tatlı ikramında bulundu.