Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 19. Olağan Genel Kurulu’nda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları onur kuruluna seçilirken, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür ise Ali Düşmez başkanlığında yönetim kuruluna seçildi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 19. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen Genel Kurulda mevcut başkan Ali Düşmez güven tazeleyerek bir kez daha başkan seçildi. Ali Düşmez başkanlığındaki TASKK Onur Kurulunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yönetim kurulunda ise Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür yer aldı. Ayrıca seçimlere Elazığ toplam 14 delege ile katılarak rekor bir katılım seviyesine ulaştı.