Sultangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği merkezlere her geçen gün yenilerini ekliyor. Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşaatı devam eden Şerife Bacı Kültür Merkezi’nin de en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Komşularımıza çok beğenecekleri yeni yaşam alanları armağan ediyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği merkezlere her geçen gün yenilerini ekliyor. Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşaatı devam eden Şerife Bacı Kültür Merkezi’nin de en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Komşularımıza çok beğenecekleri yeni yaşam alanları armağan ediyoruz” dedi.

Şerife Bacı Kültür Merkezi’nde yer alacak atölyeler, hobi ya da meslek edindirmeye yönelik farklı branşlarda eğitim verecek. Kültür Merkezi bünyesinde bulunacak olan kadın spor merkezi, ‘Kendine Değer Ver Hayatında Spora Yer Ver’ sloganıyla kadınları sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamaya davet edecek. Kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkânı bulacak. Sultangazi Belediyesi, 4-8 yaş aralığındaki çocukları “Kâşif Çocuk” projesiyle bilim ve sanatla buluşturacak. Merkezdeki Kâşif Çocuk bölümünde çocuklara bilimi ve sanatı sevdirecek atölyeler yer alacak. Şerife Bacı Kültür Merkezi, toplumda önemli bir yeri bulunan taziye geleneğini de yaşatacak. Cenaze sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak olan taziye evinde kadın ve erkekler için ayrı ayrı alanlar oluşturulacak. Şerife Bacı Kültür Merkezi bünyesinde kütüphane ve kafeterya da mahallelilere hizmet verecek. Ayrıca merkez bünyesinde muhtarlık binası ve 112 Hızır Acil Servis birimi de yer alacak. İnşaatı devam eden kültür merkezinin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

“Şerife Bacı Kültür Merkezimiz kıymetli komşularımıza hayırlı olsun”

Merkezde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, mimarisi ve hizmet imkânlarıyla bu merkezin Sultangazi’ye çok yakışacağını ifade etti. Başkan Dursun, “Kıymetli komşularımızın daha huzurlu, daha mutlu olmaları ve en iyi hizmete ulaşabilmeleri için gayretle çalışıyoruz. İlçemize kazandırdığımız yeni yaşam alanlarından Şerife Bacı Kültür Merkezimiz de Kâşif Çocuk, atölyeler, spor merkezi, kadın-erkek taziye evleri, kütüphane gibi birçok fonksiyon alanıyla kıymetli komşularımıza hizmet sunacak. Merkezimiz şık mimarisiyle de dikkatleri üzerine çekecek. Çok yakında tamamlayacağımız Şerife Bacı Kültür Merkezimiz, kıymetli komşularımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.