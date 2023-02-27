Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, deprem felaketinin ardından Kahramankazan Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmalara destek olan vatandaşlara ise ayrı ayrı teşekkür etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, deprem felaketinin ardından Kahramankazan Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmalara destek olan vatandaşlara ise ayrı ayrı teşekkür etti.

Başkan Oğuz, 30 ilçe belediyesiyle koordinasyon halinde 16 personelin Malatya’da görevlendirildiğini, Diyarbakır Bismil’de ise 18 teknik personelin hasar tespit ve raporlama çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

7 Şubat tarihinden itibaren başlattıkları uygulamalar hakkında detaylara yer veren Serhat Oğuz, #EvimEvindir çerçevesinde 907 aile ve 3254 vatandaşa yardım edildiğini, 274 aileye psikolojik destek sağlandığını ve Kardeş Aile projesi çerçevesinde 477 aileye birebir destek verildiğini belirtti.

Depremzede çocukların rehabilite edilmesi için de birçok etkinlik düzenlendiklerini ifade eden Başkan Oğuz, hayvanat bahçesi, sualtı parkı, sportif aktiviteler, ve geziler gibi etkinliklerle 260 depremzede çocuğun hayatına renk kattıklarını söyledi.

Başkan Oğuz ayrıca, depremzede öğrencilerin tespit edilerek 58 öğrencinin sınava hazırlık kursuna, 134 öğrencinin ise Kahramankazan’da bulunan okullara kaydedildiğini belirtti.

Son olarak depremden etkilenen meslek sahibi vatandaşlara istihdam sağlamak için Kahramankazan İstihdam Merkezi’ni genişleterek "İşte Kardeşlik" uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Oğuz, depremzede vatandaşların iş taleplerini www.istekardeslik.com internet sitesi üzerinden iletebileceklerini söyledi.