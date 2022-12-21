Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 87. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında Iğdır’da yapıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 87. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında Iğdır’da yapıldı.

Iğdır Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıda Iğdır Valisi Vali H. Engin Sarıibrahim, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve kurul üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

SERKA 87. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, bölge illerinde uygulanmakta olan mali destek programlarının durumları, Ajans tarafından hazırlanmakta olan 2024-2028 Bölge Planının içeriği ve durumu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca 2023 yılında TRA2 Bölgesi’ni kapsayan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta yapılması planlanan faaliyetleri ele aldı.