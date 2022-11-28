Galatasaray’da geçtiğimiz gün antrenmanda ayak bileği burkulan Sergio Oliveira’nın, dün çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray’da geçtiğimiz gün antrenmanda ayak bileği burkulan Sergio Oliveira’nın, dün çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray’dan, Oliveira’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Önceki gün yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan ve antrenmanı tamamlayamayan Portekizli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu cümlelere yer verildi:

“Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün Bahçelievler’de özel bir hastanene de çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.”