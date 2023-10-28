Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Rizespor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılıların tek golünü Portekizli futbolcu Sergio Oliveira kaydetti. Mücadelenin 68. dakikasında sahneye çıkan Oliveira, ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 2 Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 2

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek başlayan Sergio Oliveira, ikinci yarı Kerem Demirbay’ın yerine oyuna dahil oldu.