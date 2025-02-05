Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Yalçın’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii’nden kaldırılacak.

Beşiktaş da Gürsoy Yalçın’ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.