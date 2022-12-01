İGA İstanbul Havalimanı, Cerebral Palsy Türkiye iş birliyle “Hayallere Kanat Aç” projesi çerçevesinde hayallerekanatac.com sitesini hayata geçirdi.

İGA İstanbul Havalimanı, Cerebral Palsy Türkiye iş birliyle “Hayallere Kanat Aç” projesi çerçevesinde hayallerekanatac.com sitesini hayata geçirdi.

Engelsiz havalimanı konsepti benimseyen İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İGA ile Cerebral Palsy Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Hayallere Kanat Aç’ projesinin lansmanı İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Programa Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, İGA İstanbul Havalimanı Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ve diğer davetliler katıldı. Programın sunuculuğunu ise oyuncu Ceyda Düvenci yaptı. Kampanya çerçevesinde havalimanı işletmecisi, serebral palsi tanısı konulan 50 çocuğun rehabilitasyon masraflarını üstlendi.

6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konuldu

Tanıtım lansmanında konuşan Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, "Serebral palsili çocuklarımızın geleceğine dokunmak için harika bir proje için buradayız. Serebral palsi çocukluk çağında en çok rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Beyinin hareket merkezinin hasar görmesiyle oluşmaktadır. Her yıl ülkemizde 6 binden fazla bebeğe bu tanı konulmakta. Bugün Hayallere Kanat Aç projesiyle bu çocuklarımıza teknolojik temelli rehabilitasyon hizmeti sağlamak istiyoruz. İstanbul Havalimanı bu proje ile 50 çocuğumuza bu hizmeti sağlayacak. Bu çok önemli, çünkü çocuklarımızın hayat boyu rehabilitasyona ihtiyacı var. Engellilik durumu oluştuktan sonra tamamen iyileşmeleri mümkün değil. Çocuklarımız bu rehabilitasyon programıyla hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar" dedi.

Programın sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bugün erişebilir havalimanı olan İstanbul Havalimanı’ndayız. Özel ihtiyaç sahipleri bireylerin önündeki engelleri ortadan kaldıran bir havalimanı olması benim için çok önemli. Özel ihtiyaç sahibi bir bireyin annesi olarak bu faydaları çok önemsiyorum. Bu empatiyi, bu şefkati, bu vicdanı çok önemsiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü benim için özel ihtiyaç sahibi bireylerin günü, engellilerin günü değil. Çünkü onlar özel ihtiyaç sahibi bireyler, onlara engeli yapan bizleriz. Mesele eğer farkındalık oluşturmaksa evet. 3 Aralık ey insan oğlu sağlığı yerinde olan insan oğlu engel olma" şeklinde konuştu.