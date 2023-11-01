Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan Serebral Palsi hastası 20 yaşındaki Furkan Anıl’ın ambulansa binme hayali, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri biriminin hasta ziyaretleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Söke ilçesinde yaşayan Serebral Palsi hastası Furkan Anıl’ı (20) ziyaret etti. 20 yaşındaki genç ile uzun süre sohbet eden Müdür Şenkul, Furkan’ın tek hayalinin “ambulansa binmek” olduğunu söylemesi üzerine harekete geçti. Genç Furkan’ın talebini geri çevirmeyen Müdür Şenkul, ekiplere talimat vererek, Serebral Palsi hastası gencin hayalini gerçekleştirdi.

Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından evinden alınan Furkan’a Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla askeri forma hediye edilirken, hayaline kavuşan Furkan hastane ambulansı ile ilk önce 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na, sonrasında ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Hayali gerçek olan Furkan’ın ailesi ise duyarlılıklarından dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’a ve ekibine teşekkür etti.