Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uzunköy Mahallesi’nde yer alan Uzunköy Camii ve Uzunköy Köy Yaşam Merkezi çevresinde kapsamlı bir çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde yeşil alanlardaki çimler biçildi, yabani otlar temizlendi, ağaçlar budandı ve bitki atıkları toplandı. Bu düzenlemelerle bölge, daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu. Ekipler ayrıca çevrede biriken atıkları toplayarak alanın hijyenik bir yapıya kavuşmasını sağladı. Vatandaşların huzurlu bir ortamda vakit geçirebileceği, daha düzenli ve estetik bir çevre oluşturmak amacıyla titiz bir çalışma yürütüldü. Belediye yetkilileri, yapılan düzenlemelerin ihtiyaç ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda planlandığını belirterek, bu tür projelerin çevreye değer katmayı ve bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.