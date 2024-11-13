Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yoğun noktalarından Otuzikievler Mahallesi su kenarı kordon boyunda yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgede ot biçme, ağaç budama ve genel temizlik işlemlerini tamamlayarak alanı estetik hale getirdi. İlçenin dört bir yanında park ve bahçelerin bakımı, yeşil alanların sulanması ve budanması gibi faaliyetlerin, titizlikle yürütüldüğünü belirten ekipler, vatandaşların daha temiz ve estetik bir çevrede yaşaması için çalışmalarına aralıksız devam edildiğini ifade etti. Çalışmalar sayesinde ayrıca, bölgenin daha temiz ve bakımlı hale gelmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması, doğal yaşam alanlarının korunması ve çevre bilincinin kazandırılmasının da hedeflendiği bildirildi.