Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki muhtelif noktalarda sıcak asfalt serimi çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce birçok noktada sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerin son durağı ise Yazlık Mahallesi oldu. 4440, 4450, Varlık ve 4414 sokaklarda 7955 metrekarelik alan, yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt ile kaplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, Serdivan’a yakışır yollar yapmaya devam ettiklerini ifade ederken, üstyapı ile ilgili çalışmaların süreceğini ve yolların yaya ve araç trafiğine uygun hale getirileceğini de vurguladı.