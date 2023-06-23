Serdivan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kesim yapılacak alanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilgili valilik birimleriyle birlikte kurban kesimi yapılacak olan alanlara yönelik denetim ve incelemelerini sıklaştırdı. Bu çerçevede Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra; Serdivan Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğünden oluşan denetim ekibi, özel kurban kesim yerlerini tek tek dolaşarak kesimhane sahiplerine Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun tebliğini ileterek, kasaplık belgesi olmayanların kesim yapamayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler, ayrıca kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de inceleyerek, denetimlerde görülen eksiklerin giderilmesi için ilgililere uyarılarda bulunmayı da ihmal etmiyor.