Serdivan Belediyesi, Anadolu’nun eşsiz el sanatlarından biri olan Sındırgı Yağcıbedir coğrafi işaretli el dokuma halılarını sanatseverlerle buluşturdu

Serdivan Kültür Sanat Merkezi’nde önceki gün gerçekleşen sergi açılışına Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı ve koleksiyoner Ekrem Yavaş ile çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış konuşmasında Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Yağcıbedir halılarının sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda Anadolu’nun kültürel mirasının önemli taşıyıcıları olduğunu vurguladı. Başkan Çelik, serginin bu değerli geleneği yeni nesillere tanıtma ve yaşatma açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı ve koleksiyoner Ekrem Yavaş ise Yağcıbedir halılarının dokuma sanatı ve tarihî geçmişi hakkında bilgi vererek, bu zengin geleneğin korunmasının önemine dikkat çekti. Sergide yer alan halılar, ustalıkla dokunan motifleri ve renkleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Coğrafi işaret tesciline sahip olan Yağcıbedir halıları, el emeği ve kültürel değerlerin en güzel örneklerini sunuyor. Sergi, 26 Ekim 2024 tarihine kadar Serdivan Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.