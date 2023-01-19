Serdivan Belediyesi kentte kişi başına düşen yeşil oranının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi kentte kişi başına düşen yeşil oranının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü, Yazlık Mahallesi’nde tam donanımlı bir sosyal donatı alanı olarak tasarlanan park yapım işlemleri başladığı belirtildi. 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan ve doğası, temiz havasıyla vatandaşlara oksijen kaynağı olması planlanan parkta yapraklı ağaç, ibreli ağaç ve çalı gruplarının yer alacağı bildirildi. Çalışmaları başlayan Yazlık Mahallesi Bölgesel Parkında yeşil alan, bisiklet yolu, fitness ve spor alanı, barfix spor alanı, 2 adet çocuk oyun alanı, baskı beton kaldırım alanı, oturma alanlarının bulunacağı ifade edildi.