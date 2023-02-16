Afet bölgelerinden tahliye edilen bazı depremzedeler Sakarya’nın Serdivan ilçesinde misafir ediliyor. Depremzede vatandaşları ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bizler millet olarak zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olan insanlarız" dedi.

Afet bölgelerinden tahliye edilen bazı depremzedeler Sakarya’nın Serdivan ilçesinde misafir ediliyor. Depremzede vatandaşları ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bizler millet olarak zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olan insanlarız" dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, deprem felaketi sonrasında Kemalpaşa, Bahçelievler, Yazlık ve Beşköprü mahallelerine getirilen afetzedelerin yanına gitti. Depreme Hatay ve Malatya’da yakalanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Alemdar, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Alemdar, "Bizler millet olarak zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olan insanlarız. Depremi daha önce yaşamış bir şehir olarak kendilerini çok iyi anlıyoruz ve inşallah bu süreç boyunca ilçemizde ağırlayacağımız depremzedelerimize Serdivan Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur"

Deprem sonrası Türk milletinin kenetlendiğini belirten Alemdar, "Belediye olarak düzenlediğimiz yardım kampanyasına vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi oldu ve binlerce yardım malzemesini deprem bölgesine kısa bir sürede sevk ettik. Daha sonra ise depremin etkilerini yerinde müşahede etmek adına depremden etkilenen Adıyaman’a gitme fırsatımız oldu. Bizler büyük bir milletiz. Allah’a şükür güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahibiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Bizde Serdivan Belediyesi olarak şehrimize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız. Bu vesileyle ilk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.