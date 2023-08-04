Serdivan Belediyesi, ergin (uçkun) vektörle mücadele yöntemlerinden biri olan ULV (gece ilaçlaması) çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; sivrisinek, karasinek, yakarca (tatarcık), kene ve benzeri zararlı haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 24 mahallede 12 personel, 7 araçla yürütülen çalışmalara ek olarak uçkun vektörle mücadele yöntemlerinden biri olan gece ilaçlaması çalışmasının sürdürüldüğü ifade edildi.

Karasinek popülasyonuna karşı günün erken saatlerinde, sivrisineklere ve tatarcıklara karşı gündüz dinlenme ve barınma alanlarında sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü ve holder cihazlarıyla insektisit ilaçlaması yapan ekiplerin, akşam saatlerinde ise günbatımından itibaren ULV soğuk sisleme cihazları ile müdahalede bulunduğu bildirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama çalışmaları çerçevesinde sivrisinek larvalarına karşı zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulundurdukları belirtilirken, yapılan uygulamalarla zararlıların üremesinin engellenmesinin hedeflendiği dile getirildi. Bu çerçevede havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarının da gün aşırı kontrollerden geçirildiği kaydedildi.