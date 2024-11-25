Serdivan Kültür Sanat Akademisi öğrencileri, Tekstil Atıklarıyla Dokuma Tasarımı Atölyesi’nde katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Eğitmen Beyza Demir’in rehberliğinde gerçekleştirilen atölye, tekstil atıklarının bir şekilde değerlendirilmesini hedefledi. Katılımcılar, atık kumaşları kullanarak özgün dokuma tasarımları oluştururken hem sanatsal yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzının önemini bir kez daha kavradı. Serdivan Kültür Sanat, sürdürülebilir sanat ve tasarım temalı etkinlikleriyle hem çevre bilincini artırmayı hem de üretim alanlarını genişletmeyi hedeflemeye devam ediyor. Atölye, geri dönüşümün sanatla buluştuğu özel bir etkinlik olarak öne çıkarken, katılımcılar, atıkların çöpe gitmesine engel olarak hem çevreyi korudular hem de sanatın dönüştürücü gücüne tanık oldu. Etkinlikle, tüm dünyada giderek önem kazanan sürdürülebilir yaşam ve çevre dostu üretim konularına dikkat çekildi.