Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarıyla Serdivanlıların konforlu bir ulaşım sağlaması için yoğun mesai harcıyor.

Yeni asfaltla birlikte bölgedeki yolları daha güvenli ve konforlu hale getiren ekipler, Kemalpaşa Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların yanı sıra Beşevler Mahallesi’nde de yol bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Eskiyen ve yıpranan yol yüzeylerini onaran ekipler, araç ve yaya güvenliğini sağlamak adına yolları yenileyerek mahalle sakinlerine daha iyi bir ulaşım altyapısı sundu. Eşzamanlı olarak birçok mahallede yürütülen çalışmalar sayesinde, Serdivan genelinde yolların konfor ve güvenliği artırıldı. Çalışmalarını hızla tamamlayan belediye ekipleri, yolları yaya ve araç trafiğine uygun hale getirerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırdı.