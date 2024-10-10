Serdivan Belediyesi, ilçenin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirme hedefiyle başlattığı asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Vatan Mahallesi 4222. Sokak’ta asfalt serimi gerçekleşti. Belirlenen program dahilinde asfaltlama çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, ilçenin tüm yollarının en kısa sürede yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Bölgedeki çalışmaları inceleyen Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "Bu sayede Serdivan, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek ve konforunu artıracak çalışmalarımız sürecek" dedi.