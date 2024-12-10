Serdivan Arabacıalanı Mahallesi’nde yer alan 523, 527, 528, 538 ve 563. sokakları birbirine bağlayacak olan bağlantı yolunda çalışmalar hızla devam ediyor. İmar düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından, Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi, üst yapı çalışmalarından sosyal ve kültürel projelere kadar her alanda üretken bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların hayat kalitesini artırmayı amaçlayan bu yol projesi, bölge trafiğini rahatlatırken mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeni yolun hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacağını vurgulayan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, “Yol medeniyettir. Açılacak olan bu yol, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak. Çalışmamızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Trafiği rahatlatacak ve ulaşımı kolaylaştıracak bu gibi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.