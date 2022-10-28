İlçe hastanelerinin tümünün yenilendiğini hatırlatan Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Serdivan İlçe Devlet Hastanesinin de hizmete girmesiyle SEAH’ın hasta yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İlçe hastanelerinin tümünün yenilendiğini hatırlatan Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Serdivan İlçe Devlet Hastanesinin de hizmete girmesiyle SEAH’ın hasta yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, kamu hastanelerinin başhekimleriyle aylık değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sena Genç Elden’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Destek Hizmetleri Başkanı Sedat Kaya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci ve başkan yardımcıları hazır bulundu. Toplantının ilk bölümünde Pamukova İlçe Hastanesiyle ilgili bilgiler veren Başhekim Elden, yeni hastane binasıyla birlikte fiziki alan problemi kalmadığını belirterek bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermek için tüm imkanları kullandıklarını dile getirdi.

Toplantının ikinci kısmında Kamu Hastanelerinin güncel İl Değerlendirmesi yapıldı. Hastanelerin poliklinik ve acil servis başvuruları, ameliyathane verileri, genel hizmetler, sevkler, servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranları, görüntüleme hizmetleri ile MHRS randevuları değerlendirildi. Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, ilimizde kamu hastanelerinin tamamen yenilendiğini ve fiziki anlamda hiçbir problem kalmadığını belirtti. Öğütlü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (SEAH) yoğunluğu nedeniyle yaşanan sıkıntının Acil Durum Hastanesinin hizmete girmesiyle büyük oranda çözüme kavuştuğunu dile getirdi.

Öğütlü, Toyotosa Hastanesinin yeni ismiyle Arifiye’de ki yeni binasına taşınmasının ardından Servidan’da bulunan hastane binasının da tescillenerek Serdivan İlçe Devlet Hastanesine çevrilmesiyle hem şehir içinde bölgeye hizmet eden yeni bir hastanenin var olacağını hem de böylelikle SEAH’ın hasta yoğunluğunun da biraz olsun hafifleyeceğini söyledi. Şehirde önemli bir hekim ataması gerçekleştiğini ve şuan hekim bakımından önemli bir eksiklik yaşanmadığını kaydeden Öğütlü, yardımcı personel bakımından var olan eksikliklerinde yeni yapılacak atamalarla önemli ölçüde tamamlanacağını belirtti. Toplantı, başhekimlerin fikir alışverişi ve talepleriyle son buldu.