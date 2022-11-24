Serdivan Çocuk Akademisi, birbirinden farklı kulüp çalışmalarıyla minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Serdivan Çocuk Akademisi, birbirinden farklı kulüp çalışmalarıyla minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

3-12 yaş arası öğrenciler; Ebeveyn-Çocuk, Hareket Küpü, Kukla, Kozalak Boyama, Üç Boyutlu Resim, Sinema, Ritim, Masal, Geri Dönüşüm, Sanat, Maket, Şapka Tasarımı, Baskı, Hareketli Resim, Sayılarla Boyama, Puzzle, Sokak Oyunları, Denge, Keçe, Ahşap Boyama, Dokuma, Oyuncak Tasarımı, Neşeli Bilim, Matematik, Origami, Dikkat Geliştirme, İplik, Alçı Şekillendirme, Ebru ve Seramik gibi farklı atölyelerde eğitim alıyor.

Kulüp çalışmalarıyla çocukların kültürel, sanatsal ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlanırken, düzenlenen seminerlerle de veliler; ebeveyn-çocuk ilişkisi hakkında bilgilendiriliyor.

Konu ile ilgili Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada; çocukların becerilerini geliştirmenin yanı sıra onlara özgüven aşılayarak yeni ufuklar açma gayesiyle eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.