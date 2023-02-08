Serdivan Belediyesi’nin depremzedeler için topladığı koliler, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

Serdivan Belediyesi’nin depremzedeler için topladığı koliler, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

Vatandaşların büyük bir özveriyle katıldığı yardım kampanyasında, gece yarısı geç saatlere kadar toplanan ihtiyaç malzemeleri, Serdivan Belediyesi personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından paketlendi. İş makinesi, çadır, battaniye, süt, su, powerbank, bebek bezi, kırıcı delici, balyoz, demir makası, kürek, kazma ve yüzlerce insani yardım malzemesi bulunduğu tırlar, AFAD ile koordineli bir şekilde deprem bölgelerindeki vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılacak.