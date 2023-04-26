Serdivan Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreme ortamları artan karasinek, sivrisinek ve larvasitlere yönelik ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yaz mevsiminin daha rahat geçirilmesi gayesiyle ilçe genelinde ilaçlama faaliyetlerini sürdüren Serdivan Belediyesi ekipleri, yeşil, sulak ve açık alanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, karasinek, sivrisinek ve larvaların olumsuz etkilerini en aza indirgemek için tüm kanal, kuyu, logar ve foseptiklerde, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, insan sağlığına ve doğanın dengesine zararı olmayan ilaçlama faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.