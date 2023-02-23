Serdivan Belediyesi, arama kurtarma ekibinden sonra deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına da destek veriyor.

Serdivan Belediyesi, arama kurtarma ekibinden sonra deprem bölgesinde temizlik çalışmalarına da destek veriyor.

Asrın felaketi olan depremin yaralarını sarmak için seferber olan Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik kamyonu ve personelleri ile Kahramanmaraş’ta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgeye giden 6 personel ve 2 temizlik kamyonu ile hijyen sorunlarına karşı genel temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor.