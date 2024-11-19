Serdivan Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel konser düzenliyor.

23 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’da başlayacak ilk konserde Bahar Kadınlar Topluluğu üyeleri, birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Konserde, Prof. Dr. Nilgün Sazak, Prof. Selen Tekin, Araştırma görevlisi Özge Zeybek gibi önemli isimler de sahne alacak. 24 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’da ise "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" temalı bir konser gerçekleştirilecek. Bu konserde de Özge Zeybek’in yanı sıra, Prof. Dr. Ferdi Koç, Öğretim görevlisi Tuncay Kardaş ve Hasan Çizmelioğlu gibi usta müzisyenler yer alacak.