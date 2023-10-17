Serdivan Belediyesi 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde, görme engelli ve Yaşlı Destek Hattına kayıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

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Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde, görme engelli ve Yaşlı Destek Hattına kayıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hediye taktim etti. Engelli vatandaşların ihtiyaçları için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden ekip, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için gayretle çalıştıklarını belirtti.