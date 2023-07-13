Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından müjdesi paylaşılan Serdivan 1. Cadde’de çalışmalar başladı. İmar planlarında 35 metre genişliğe sahip caddeyi bölünmüş yol haline taşıyacaklarını ifade eden Yüce, “Bin 500 metrelik arter, kaldırımları, aydınlatmaları, bisiklet yolları, parklanma alanları, orta refüjü ile AVM’ler bölgesinde ulaşımlara alternatif olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından kısa süre önce müjdesi paylaşılan Serdivan yeni duble yol projesinde çalışmalar başladı. Kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni arterleri de şehir ulaşımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, imar planlarında 35 metre genişliğe sahip 1. Cadde’yi bölünmüş yol haline taşıyor. AVM’ler bölgesinde zaman zaman yaşanan araç yoğunluğunun asgari seviyelere indirecek çalışma için altyapı işlemleri başladı. Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden başlayacak çalışmayla bin 500 metrelik arter, kaldırımları, aydınlatmaları, bisiklet yolları, parklanma alanları, orta refüjü ve bölünmüş yolu ile bölge ulaşımlarına konfor getirecek.

Bölge ulaşımında yeni bir alternatif olacak duble yol projesinin detaylarını da paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Serdivan’da Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden başlayacak olan ve imar planlarında 35 metre genişliğe sahip duble yol projesini hayata geçiriyoruz. Dolgu ve altyapı çalışmalarımız başladı. Şehrimize hayırlı olsun. Yeni projemiz, orta refüjü, kaldırımları, bisiklet yolları, parklanma alanları ve aydınlatmaları ile yoğunluğu ortadan kaldıracak. Duble yol ağımızı genişletecek bin 500 metrelik arteri inşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete alacağız” diye konuştu.