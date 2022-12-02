Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Kültür Bakanlığı sanatçısı öğretmen Nevzat Turan’a teşekkür belgesi verdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Kültür Bakanlığı sanatçısı öğretmen Nevzat Turan’a teşekkür belgesi verdi.

Serdar Ünsal, Azerbaycan bayrağı ve teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada ”İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan savaşında, sosyal medya paylaşımlarınızdan, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı kutlama programlarına katkınızdan dolayı, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim.” dedi. Kültür Bakanlığı sanatçısı öğretmen Nevzat Turan’da ”Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan’ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyorum. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak da katkınız büyük. Son 8 yıldır yaptığınız ’Hocalı Faciası’ ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. Ve Türk devleti olarak Azerbaycan’ın yanındayız. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan’da Hocalı’daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim geçen yıl Gence’de yaptıkları katliamlar da ortadadır. Allah’a şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız ’Yüreğim İrevan’da kaldı ve Soykırım’ kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferi bizleri gururlandırmıştır" diye konuştu.